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В Сальяне выросло производство фруктов и ягод

В Сальяне выросло производство фруктов и ягод В 2024 году в Сальянском районе было собрано 5 216 тонн фруктов и ягод.
АПК
12 декабря 2024 г. 22:03
В Сальяне выросло производство фруктов и ягод

За прошедший период 2024 года в Сальянском районе собрано 5 216 тонн фруктов и ягод, что на 238,5 т. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в местном районном управлении статистики.

Согласно информации, всего собрано 545 тонн хурмы, 3 392,3 тонны граната, 71,1 тонны яблок, 43,1 тонны груши, 461,7 тонны айвы, 59,3 тонны абрикосов, 38,4 тонны вишни, 47,5 тонны персиков, 90,4 тонны сливы, 109,4 тонны алычи, 18,5 тонны черешни, 0,7 тонны фундука, 46 тонн оливок и 31,2 тонны других фруктов.

Кроме того, фермеры собрали 261,4 тонны ягод.

Отметим, что площадь фруктовых и ягодных полей в Сальянском районе составляет 924,5 га.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda meyvə və giləmeyvə istehsalı artıb

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