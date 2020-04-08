В России зафиксирован резкий рост импорта чеснока и имбиря

Россельхознадзор зафиксировал рост импорта чеснока в два раза и имбиря в 12 раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"С 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тысячи тонны свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объема импорта продукта за предыдущие три месяца", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что после введения в России режима самоизоляции ввоз в страну свежего чеснока вырос более чем в два раза - с 1 по 6 апреля объем поставок составил почти 2,5 тысячи тонны против 1,2 тысячи тонны за аналогичный период прошлого года.