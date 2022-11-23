В портах Европы из-за санкций заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений

В европейских портах из-за санкций в настоящее время заморожено более 400 тыс. российских удобрений.

В европейских портах из-за санкций в настоящее время заморожено более 400 тыс. российских удобрений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрий Мазепин.

"Основная проблема, наверное, была в том, что достаточно большое количество удобрений было заморожено в портах Европы. <...> У "Уралхима" в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тыс. тонн, у "Акрона" - 52 тыс. тонн и "Еврохима" почти 100 тыс. тонн", - отметил он.

Мазепин добавил, что "Уралхим" хочет попросить ООН разблокировать в Европе все 260 тыс. тонн удобрений для безвозмездной поставки в Африку.