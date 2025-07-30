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В Нахчыване в I полугодии произведено сельхозпродукции на 145 млн манатов

В Нахчыване в I полугодии произведено сельхозпродукции на 145 млн манатов В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 145 млн манатов.
АПК
30 июля 2025 г. 18:07
В Нахчыване в I полугодии произведено сельхозпродукции на 145 млн манатов

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 145 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 46 млн манатов из них приходится на долю продукции растениеводства.

В январе-июне в регионе яровыми культурами засеяно 5 791,1 га площадей, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре посевов преобладают зерновые и бобовые культуры, кукуруза на зерно, картофель, овощи, бахчевые и кормовые культуры.

По состоянию на 1 июля в Нахчыване собрано более 15 тысяч тонн зерновых и бобовых, более 2 300 тонн картофеля, более 4 тысяч тонн овощей и более 14 тысяч тонн фруктов и ягод.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda I yarımildə 145 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub

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