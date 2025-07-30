В Нахчыване в I полугодии произведено сельхозпродукции на 145 млн манатов

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 145 млн манатов.

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 145 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 46 млн манатов из них приходится на долю продукции растениеводства.

В январе-июне в регионе яровыми культурами засеяно 5 791,1 га площадей, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре посевов преобладают зерновые и бобовые культуры, кукуруза на зерно, картофель, овощи, бахчевые и кормовые культуры.

По состоянию на 1 июля в Нахчыване собрано более 15 тысяч тонн зерновых и бобовых, более 2 300 тонн картофеля, более 4 тысяч тонн овощей и более 14 тысяч тонн фруктов и ягод.