В Нахчыване производство ВВП выросло

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В прошлом году производство ВВП в Нахчыванской Автономной Республике превысило 2 млрд. 701 млн. манат. Это цифра выше аналогичного показателя в 2016 году на 1,5 процента.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики автономной республики, в прошлом году в автономной республике было произведено промышленных товаров на сумму 967 млн. 60 тыс. манат. Это цифра выше аналогичного показателя в 2016 году на 1,4 процента.

96,1 процента производства промышленной продукции приходится на товары, а 3,9 процента – на услуги.

В государственном секторе промышленности произведено продукции на сумму 49 млн. 878900 манат, в негосударственном – на сумму 917 млн. 181100 манат.94,8 процента промышленных товаров приходится на частный сектор. ВВП на душу населения вырос на 3,6 процента по сравнению с прошлым годом и составил 5990 манат. 27,6 процента в ВВП составили статьи промышленности, 58,7 процентов – материальное производство.

В прошлом году при государственной поддержке в автономной республике были созданы объекты промышленности и услуг на основе 60 проектов в различных областях, на основе 23 проектов продолжают создавать объекты промышленности и услуг..

Расширение промышленного производства положительно отразилось и на экспорте – в прошлом году было экспортировано продукции на общую стоимость 321 млн. 841600 долларов США.