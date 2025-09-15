Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны

    АПК
    • 15 сентября, 2025
    • 21:40
    В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны

    В Нахчыване в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" принимаются меры по созданию свободной экономической зоны.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, вопрос был рассмотрен на совещании, проведенном в понедельник с участием местных предпринимателей.

    Согласно проекту, запуск которого запланирован на 2026 год, предприниматели смогут воспользоваться льготами в течение 10 лет.

    Также на территории автономной республики начнется применение процедур по созданию зон, свободных от болезней животных. Эта инициатива создаст благоприятные условия для повышения качества животноводческой продукции в регионе и расширения экспортных возможностей.

    Фото
    Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür

    Последние новости

    21:40
    Фото

    В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны

    АПК
    21:32

    Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

    Внешняя политика
    21:26

    Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

    Другие страны
    21:23

    Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследований

    Другие страны
    21:09
    Фото

    В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присяги

    Армия
    21:00

    Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенность

    Внешняя политика
    20:56

    Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-Йорке

    Другие страны
    20:43

    Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭ

    Другие страны
    20:35

    Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

    В регионе
    Лента новостей