В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны
АПК
- 15 сентября, 2025
- 21:40
В Нахчыване в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" принимаются меры по созданию свободной экономической зоны.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, вопрос был рассмотрен на совещании, проведенном в понедельник с участием местных предпринимателей.
Согласно проекту, запуск которого запланирован на 2026 год, предприниматели смогут воспользоваться льготами в течение 10 лет.
Также на территории автономной республики начнется применение процедур по созданию зон, свободных от болезней животных. Эта инициатива создаст благоприятные условия для повышения качества животноводческой продукции в регионе и расширения экспортных возможностей.
Последние новости
21:40
Фото
В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоныАПК
21:32
Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегойВнешняя политика
21:26
Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детейДругие страны
21:23
Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследованийДругие страны
21:09
Фото
В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присягиАрмия
21:00
Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенностьВнешняя политика
20:56
Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-ЙоркеДругие страны
20:43
Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭДругие страны
20:35