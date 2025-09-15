В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны

В Нахчыване в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" принимаются меры по созданию свободной экономической зоны.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, вопрос был рассмотрен на совещании, проведенном в понедельник с участием местных предпринимателей.

Согласно проекту, запуск которого запланирован на 2026 год, предприниматели смогут воспользоваться льготами в течение 10 лет.

Также на территории автономной республики начнется применение процедур по созданию зон, свободных от болезней животных. Эта инициатива создаст благоприятные условия для повышения качества животноводческой продукции в регионе и расширения экспортных возможностей.