В министерстве сельского хозяйства пройдут встречи с кредитными союзами в следующем месяце

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Два действующих в Азербайджане кредитных союза подали заявки на сотрудничество с Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава службы Мирза Алиев.

По его словам, в настоящее время анализируется кредитный портфель, финансовое состояние этих союзов: "Надо рассмотреть, в какой сфере задействованы эти финансовые учреждения, аграрной ли они направленности. После этого будет принято решение о сотрудничстве".

М.Алиев также добавил, что в следующем месяце состоится встреча с кредитными союзами.