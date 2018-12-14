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    В министерстве сельского хозяйства пройдут встречи с кредитными союзами в следующем месяце

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Два действующих в Азербайджане кредитных союза подали заявки на сотрудничество с Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава службы Мирза Алиев.

    По его словам, в настоящее время анализируется кредитный портфель, финансовое состояние этих союзов: "Надо рассмотреть, в какой сфере задействованы эти финансовые учреждения, аграрной ли они направленности. После этого будет принято решение о сотрудничстве".

    М.Алиев также добавил, что в следующем месяце состоится встреча с кредитными союзами.

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