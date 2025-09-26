В Мингячевирском водохранилище и на реке Куре выявлен незаконный лов рыбы

В Мингячевирском водохранилище задержана группа лиц, осуществлявших незаконный лов рыбы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, рейд проведен сотрудниками Центра рыбоводства и аквакультуры и Управления полиции на водном транспорте.

В ходе проверки у жителей села Ханабад Евлахского района были изъяты алюминиевые лодки, весла, 260 рыб различных видов и 2 сети. Установлено, что в результате незаконного лова граждане нанесли природе ущерб в размере 8 715 манатов. По факту приняты меры в соответствии с законодательством.

Во время контрольных мероприятий на участке реки Куры, проходящем через территорию Товузского района, были задержаны лица, ловившие рыбу с помощью запрещенных способов. У жителей села Хунанлар Товузского района были изъяты 1 резиновая лодка, 2 приспособления для электролова, 2 электрических аккумулятора и 93 храмули. Сумма ущерба, нанесенного природе, оценена в 1023 маната.

В общей сложности природе нанесен ущерб в размере 9 198 манатов.