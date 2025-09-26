Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Мингячевирском водохранилище и на реке Куре выявлен незаконный лов рыбы

    АПК
    • 26 сентября, 2025
    • 12:00
    В Мингячевирском водохранилище и на реке Куре выявлен незаконный лов рыбы

    В Мингячевирском водохранилище задержана группа лиц, осуществлявших незаконный лов рыбы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, рейд проведен сотрудниками Центра рыбоводства и аквакультуры и Управления полиции на водном транспорте.

    В ходе проверки у жителей села Ханабад Евлахского района были изъяты алюминиевые лодки, весла, 260 рыб различных видов и 2 сети. Установлено, что в результате незаконного лова граждане нанесли природе ущерб в размере 8 715 манатов. По факту приняты меры в соответствии с законодательством.

    Во время контрольных мероприятий на участке реки Куры, проходящем через территорию Товузского района, были задержаны лица, ловившие рыбу с помощью запрещенных способов. У жителей села Хунанлар Товузского района были изъяты 1 резиновая лодка, 2 приспособления для электролова, 2 электрических аккумулятора и 93 храмули. Сумма ущерба, нанесенного природе, оценена в 1023 маната.

    В общей сложности природе нанесен ущерб в размере 9 198 манатов.

    незаконная ловля рыбы Мингячевирское водохранилище Кура
    Mingəçevir su anbarında və Kür çayında qanunsuz balıq ovu aşkarlanıb

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей