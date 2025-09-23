Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Казахстане планируют собрать 24 млн тонн зерна

    АПК
    • 23 сентября, 2025
    • 10:00
    В Казахстане планируют собрать 24 млн тонн зерна

    В Казахстане по итогам уборочной кампании в текущем году планируют собрать 24 млн тонн зерна.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства во вторник.

    "Наш прогноз по зерновым оценивается на уровне 24 млн тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка в продовольственном зерне, фураже, семенном материале, а также сохранить объемы экспорта", - сказал Сапаров.

    По его словам, на сегодняшний день по республике убрано 10,2 млн га зерновых при средней урожайности 15,2 ц/га, намолочено 15,5 млн тонн зерна.

    Зерно является третьим важным экспорты товаром Казахстана после нефти и газа.

    В 2024 году Казахстан собрал 26,7 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур.

    Казахстан зерно Айдарбек Сапаров

