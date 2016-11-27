В Израиле по подозрению в поджогах задержаны 40 человек

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Израиле правоохранители по подозрению в поджоге лесов задержали около 40 израильских и палестинских арабов. По меньшей мере против 23 задержанных будут поданы обвинительные заключения.

Как передает Report, об этом сообщает Newsru.co.il.

Напомним, 23 ноября в Израиле вспыхнули сильные лесные пожары. Наибольший ущерб жилому фонду причинен в Хайфе, Зихрон-Яакове, Халамише, Натафе и Бейт-Меире.

На текущий момент в результате лесных пожаров полностью или частично выгорели 560 домов, около 80 тысяч человек были эвакуированы, пострадали около 180 человек. К тушению пожаров привлечена вся спецавиация Израиля. В авиационную группу по борьбе с пожарами в Израиле также вошли самолеты, предоставленные Украиной, США, Турцией, Грецией, Кипром, Британией, Хорватией, Францией, Италией, Азербайджаном, Египтом, Иорданией и РФ.