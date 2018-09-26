В главном офисе ФАО в Риме состоялось открытие "Азербайджанской комнаты"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября в главном офисе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) состоялось открытие «Азербайджанской комнаты».

Как сообщает Report, в открытии принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Лейла Алиева.

Заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Лаурент Томас встретил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву.

Вначале состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с заместителем генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Лаурентом Томасом.

На встрече высокую оценку получило сотрудничество Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, были проведены обсуждения, касающиеся дальнейшего расширения связей.

Заместитель генерального директора был проинформирован о том, что в рамках совместного проекта, реализованного IDEA, ФАО и Министерством экологии и природных ресурсов в 11 районах Азербайджана были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о состоянии исполнения Концепции «Нулевой голод», а также о возможном сотрудничестве для ликвидации голода в странах, страдающих от конфликтов, и Африканских странах. Было подчеркнуто, что сегодня, когда 870 миллионов человек в мире все еще страдают от голода и недоедания, треть продуктов питания превращается в отходы, что является неприемлемым.

Затем состоялось открытие «Азербайджанской комнаты».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Лаурент Томас разрезали ленту, символизирующую открытие комнаты.

Лаурент Томас, отметив, что в этой замечательной комнате, являющейся совместным проектом ФАО и Азербайджана есть все условия для деятельности организации, подчеркнул, что сотрудники организации смогут воспользоваться здесь самыми современными возможностями. «В комнате, наряду с самым передовым технологическим оборудованием, есть предметы, отражающие древнюю культуру Азербайджана. В этом смысле стены комнаты, напоминающие языки пламени, олицетворяют Страну огней», - сказал Лаурент Томас, отметив дизайн комнаты в стиле узоров буты. Констатировав, что из комнат для заседания открывается красивая панорама, что комната не только является привлекательной с культурной и художественной точки зрения, но также имеет практическое значение, Лаурент Томас подчеркнул, что «Азербайджанская комната» отвечает самым высоким мерам безопасности, применяемым для зданий ООН. Лаурент Томас от имени генерального директора ФАО выразил правительству Азербайджана признательность за этот полезный вклад для осуществления организацией эффективной деятельности по достижению ее важных целей.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла АЛИЕВА сказала:

- Уважаемый заместитель генерального директора Лаурент Томас.

Хочу выразить Вам признательность за созданную возможность. Когда Мы разрезали ленту, символизирующую открытие, я подумала, что это означает новое и особенное начало. Верю, что это открытие олицетворяет вступление в новый этап наших отношений с ФАО. Наличие частицы Азербайджана в главном офисе ФАО, отражение здесь азербайджанской культуры и национального духа, несомненно, воодушевит приходящих сюда людей посетить нашу прекрасную страну, поближе узнать наш гостеприимный народ. Уверена, что этот офис привнесет много позитивных изменений в наш мир. Большое спасибо.

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Было сообщено, что «Азербайджанская комната» в главном офисе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме учреждена при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева. В офисе ФAO есть комнаты различных стран. Впервые среди стран СНГ здесь создана именно Азербайджанская комната. В оформлении комнаты использованы азербайджанские национальные орнаменты, музыкальные инструменты, ковры. Такие проекты имеют важное значение с точки зрения пропаганды нашей древней истории, богатого культурного наследия, нашей страны в целом.

Отметим, что Азербайджан – член ФАО с 1995 года. Проектный координационный офис структуры действует в нашей стране с 2007 года. В Азербайджане есть также первый координационный и партнерский офис организации.

Напомним, что Лейла Алиева удостоена звания посла доброй воли ФАО за деятельность в гуманитарной и экологической сферах. Цель структуры заключается в решении таких задач как борьба с голодом в мире, обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского хозяйства, лесного и рыбоводческого хозяйств, создание здоровых продовольственных систем. Деятельность вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой вносит вклад в достижение этих целей.

В заключение была сделана фотография на память.