О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Евлахском пилотном агропарке будут обеспечены работой 1 500 человек

В Евлахском пилотном агропарке будут обеспечены работой 1 500 человек В пилотный проект агропарка в Евлахе инвестировано 103 млн манатов, из них 74 млн манатов частные, а 29 млн манатов государственные инвестиции.
АПК
4 декабря 2021 г. 15:17
В Евлахском пилотном агропарке будут обеспечены работой 1 500 человек

В пилотный проект агропарка в Евлахе инвестировано 103 млн манатов, из них 74 млн манатов частные, а 29 млн манатов государственные инвестиции.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, на 1,147 гектарах из 2,855 гектаров будет создано 100 фермерских хозяйств, на 1,133 гектарах будут посажены кормовые культуры и сахарная свекла, а на 210 гектарах будут проложены коммуникационные линии и созданы защитные полосы. В агропарке 500 человек будут обеспечены постоянной работой, а 1 000 человек - сезонной.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото"Yevlax Pilot Aqropark"ın rəmzi açılışı keçirilib

Самое важное

МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:05
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi