Министр: В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 10 агропарков

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В 2019 году в Азербайджане будет введено в эксплуатацию еще 10 акропарков.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, в соответствии с поручением главы государства, меры по созданию крупных фермерских хозяйств, агропарков и расширению существующих агропарков продолжаются: "В настоящее время при поддержке государства в 33 районах на территории площадью 257 тыс. гектаров создан 51 агропарк и фермерское хозяйство стоимостью 2,2 млрд манатов".

Министр сказал, что 17 агропарков уже действуют: "В 2019 году будут введены в эксплуатацию еще 10 акропарков".