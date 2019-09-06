В Баку впервые регистрация на ярмарку мёда проводится онлайн

Акционерным обществом «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана организована 20-я республиканская ярмарка продуктов пчеловодства, которая начнётся с 28 сентября и продлится до 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства, качество меда, который будет выставлен на продажу на ярмарке, будет контролироваться Агентством по безопасности пищевых продуктов Азербайджана по адресу: проспект Фатали Хана Хойского, 10 в Наримановском районе (на территории Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова).

Для участия на ярмарке производители меда должны зарегистрироваться заранее. Впервые процесс регистрации будет осуществляться через сайт http://www.bal.kendden.az.

Пчеловоды смогут войти на сайт, предоставив личную информацию о себе и о своих фермах. Последний срок регистрации - 6-11 сентября. 12 сентября зарегистрированные пчеловоды по SMS будут оповещены о том, когда они могут представить свою продукцию. Количество участников ярмарки будет определяться в приоритетном порядке, не превышая 40 человек с каждого региона.

Пчеловод должен иметь не менее 20 пчелиных семей, чтобы подтвердить свое участие на ярмарке. Каждый пчеловод может принести максимум 400 кг мёда и 30 рамок. Прием образцов меда состоится 13-24 сентября на складе ОАО «Аграрные закупки и снабжение», расположенном по адресу: улица Ходжахасан, 57 (Фруктовый рынок).

Участие на ярмарке платное и составляет 150 манатов. Эта сумма включает в себя предоставление площадки, оборудования для продажи, рекламу, логистику и складирование, а также другие услуги. После приёма на склад меда сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) будут отбирать образцы с участием производителя для контроля качества. Результаты проб, отобранных для анализа, будут доведены до сведения гражданина не позднее 3 дней, и только та продукция, которая соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов, будет допущена к продаже. По результатам контроля продукты, не соответствующие стандартам, не будут допущены к продаже до последнего дня ярмарки, и будут храниться на складах на фруктовом рынке ОАО «Аграрные закупки и снабжение».