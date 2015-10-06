​В Баку обсудят управление недвижимым имуществом и землями

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по вопросам имущества (ГКВИ) 29-30 октября проведет в Баку международное мероприятие на тему "Роль территориальных реестров в управлении недвижимым имуществом/землей в регионе ЕЭК ООН".

Как сообщили Report в Госкомитете, мероприятие состоится в рамках совместного сотрудничества Европейской экономической комиссии ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Целью мероприятия является обмен опытом 56 стран-членов ЕЭК ООН в области ведения территориальных реестров и кадастров (недвижимое имущество, земли, леса, воды и т.д), законодательной базы, порядка построения информационных систем по электронному учету данных реестра, электронных услуг и взаимодействия территориальных реестров. В то же время будут затронуты актуальные для Азербайджана вопросы в этой сфере, существующие трудности и пути их решения, а также возможности совместной деятельности.

На мероприятии запланировано участие представителей стран-членов ЕЭК ООН, различных региональных и международных организаций, местных органов исполнительной власти, деловых кругов, а также посольств иностранных государств в Азербайджане.