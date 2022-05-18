О нас

В Баку начинают работу выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

В Баку начинают работу выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan Сегодня в Баку начинают работу 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.
АПК
18 мая 2022 г. 09:34
В Баку начинают работу выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

Сегодня в Баку начинают работу 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как передает Report, выставки, которые пройдут до 20 мая, охватят территорию в 15 тыс. кв.м.

В выставках примут участие 449 компаний из 24 стран. На выставке Сaspian Agro представлены 294 компании из 19 стран (Азербайджан, США, Германия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Китай, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Испания, Израиль, Италия, Россия, Словакия, Турция, Япония, Греция), на Inter Food Azerbaijan – 155 компаний из 12 стран (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Индия, Иран, Италия, Литва, Россия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Турция).

В этом году выставка Caspian Agro охватит такие разделы как "умное село", "искусственный интеллект", IT-услуги, беспилотные летательные аппараты, IT-услуги и др.. Состоится конференция "Smart Agro: пропаганда инноваций в сельском хозяйстве", на которой будут представлены проекты, реализация которых уже началась, а также тех, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCaspian Agro and InterFood Azerbaijan exhibitions kick off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Caspian Agro” və “InterFood Azerbaijan” sərgiləri işə başlayır

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi