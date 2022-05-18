В Баку начинают работу выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

Сегодня в Баку начинают работу 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Сегодня в Баку начинают работу 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как передает Report, выставки, которые пройдут до 20 мая, охватят территорию в 15 тыс. кв.м.

В выставках примут участие 449 компаний из 24 стран. На выставке Сaspian Agro представлены 294 компании из 19 стран (Азербайджан, США, Германия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Китай, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Испания, Израиль, Италия, Россия, Словакия, Турция, Япония, Греция), на Inter Food Azerbaijan – 155 компаний из 12 стран (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Индия, Иран, Италия, Литва, Россия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Турция).

В этом году выставка Caspian Agro охватит такие разделы как "умное село", "искусственный интеллект", IT-услуги, беспилотные летательные аппараты, IT-услуги и др.. Состоится конференция "Smart Agro: пропаганда инноваций в сельском хозяйстве", на которой будут представлены проекты, реализация которых уже началась, а также тех, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.