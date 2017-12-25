Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира 28-31 декабря 2017 года в Баку и Сумгайыте пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, ярмарки будут организованы на ул. Мазахира Рустамова Хатаинского района (около к/т "Баку"), на территории рынка Кешля в Наримановском районе, ул. Сейрана Мамедова, 1 (за школой) в поселке Бадамдар Сабаильского района, ул. Малика Мустафаева, 4 (около Объединения жилищно-коммунального хозяйства особого назначения №3) поселка Амирджан Сураханского района, ул. Короглу Рагимова, 53 (возле торгового центра Elit) поселка Дярнягюль Бинагадинского района, возле старого автовокзала и в 12-м мкр г. Сумгайыт.

За качеством продукции и регулированием цен будут следить прикрепленные к территориям рабочие группы, состоящие из ответственных сотрудников министерства.