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В Баку и на Абшероне пройдут праздничные ярмарки

В Баку и на Абшероне пройдут праздничные ярмарки ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" 13-19 марта организует ярмарки по случаю праздника Новруз.
АПК
11 марта 2021 г. 17:07
В Баку и на Абшероне пройдут праздничные ярмарки

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" 13-19 марта организует ярмарки по случаю праздника Новруз.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

На ярмарке свои товары покупателям предложат более 100 фермеров из 30 регионов. Цены на продукцию на ярмарке будут значительно ниже, чем в других оптовых и розничных точках.

Ярмарки пройдут по трем адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").

- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Ингилаб")

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Abşeronda “Kənddən Şəhərə” Novruz yarmarkaları keçiriləcək

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