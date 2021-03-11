В Баку и на Абшероне пройдут праздничные ярмарки

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" 13-19 марта организует ярмарки по случаю праздника Новруз.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.
На ярмарке свои товары покупателям предложат более 100 фермеров из 30 регионов. Цены на продукцию на ярмарке будут значительно ниже, чем в других оптовых и розничных точках.
Ярмарки пройдут по трем адресам:
- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").
- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Ингилаб")
- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.