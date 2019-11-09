В Азербайджане пройдет встреча министров сельского хозяйства стран ОЭС

"Азербайджан и другие страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достигли значимых продвижений в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем, полагаю, что сотрудничество в данной сфере следует усилить".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье.

Министр отметил, что 3-4 декабря этого года в Азербайджане предлагается провести 6-ю встречу министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества: "На этом важном мероприятии, которое состоится в Баку, мы ждем участия высокопоставленных делегаций ваших стран".