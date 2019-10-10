В Исмаиллы построят завод по переработке семян

Стали известны результаты открытого тендера, объявленного Министерством сельского хозяйства на строительство завода по переработке семян в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Report, победителем тендера является ООО "Гаразан".

Победителю будет выплачено 4 668 500 манатов.

Завод будет функционировать при Государственном семенном фонде. На площади 1,1 га разместятся офисное здание, центр очистки семян, элеваторы и складские помещения.

Завод будет оснащен современным оборудованием, его мощности составят 5 тонн в час. Кроме того, на заводе будут установлены весы грузоподъемностью 60 тонн для взвешивания семян. На заводе будет четыре элеватора: два из них на 1 000 тонн, два – на 500 тонн.