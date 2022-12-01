В Азербайджане завершилась уборка риса

В Азербайджане в этом году завершена уборка риса в 9 районах, с полей собрано 11 558 тонн, что на 858 тонн больше, чем в прошлом году.

В Азербайджане в этом году завершена уборка риса в 9 районах, с полей собрано 11 558 тонн, что на 858 тонн больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, общая площадь рисовых полей составляет 3 194 гектара. Больше всего риса посеяно в Ленкоранском (802 га), Агдашском (681 га) и Уджарском (678 га) районах.

Средняя урожайность в этом году составила 36,2 цент/га, что на 1,4 цент/га больше, чем в прошлом году.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, за каждый гектар возделываемого риса фермерам предоставляется посевная субсидия в размере 360 манатов.