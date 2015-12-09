В Азербайджане заведующий отделом министерства освобожден от должности

Баку. 9 декабря. REPORT. AZ/ В Азербайджане заведующий отделом министерства освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, уволен заведующий отделом по международным отношениям министерства сельского хозяйства Рашад Меджидов.

Заведующий отделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиев сообщил, что Р. Меджидов уволился по собственному желанию.

В настоящее время на место Р.Меджидова нового назначения не было.