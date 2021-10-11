В Азербайджане зафиксированы рекордные сборы в сфере аграрного страхования

В Азербайджане зафиксированы рекордные показатели по аграрному страхованию, применяемому при государственной поддержке. По данным Фонда аграрного страхования (ФАС), в январе-сентябре 2021 года объем страховых взносов по аграрному страхованию составил 3 мл

В Азербайджане зафиксированы рекордные показатели по аграрному страхованию, применяемому при государственной поддержке. По данным Фонда аграрного страхования (ФАС), в январе-сентябре 2021 года объем страховых взносов по аграрному страхованию составил 3 млн 906 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

Большая часть собранных страховых взносов и выплат охватывает сектор животноводства. В рамках страхования сельскохозяйственных животных собрано 3 млн 268 тыс. манатов, а страхования посевных площадей - 638 тыс. манатов.

Итоги первых 9 месяцев 2021 года показывают, что аграрный страховой сектор станет одним из основных драйверов роста и развития страхового сектора Азербайджана.

Так, за этот период фондом было собрано 85% общих аграрных страховых взносов по стране (4 млн 614 тысяч манатов), то есть 3 млн 906 тысяч манатов. За 9 месяцев 2021 года страховые взносы, собранные страховым фондом, превысили среднюю сумму за последние 5 лет (2 млн 010 тысяч манатов) на 2 млн 604 тысячи манатов или более чем в 2 раза.

По отдельным отраслям наблюдался более серьезный рост. Так, за первые 9 месяцев страховые взносы, собранные ФАС по страхованию сельхозживотных, превысили общий показатель 2020 года (1 млн 939 тыс. манатов) на 195%. А страховые взносы в сфере страхования растениеводства превысили итоги 2020 года в 93 раза.