Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане за незаконный вылов рыбы наложены штрафы на 15 тыс. манатов

    АПК
    • 24 февраля, 2026
    • 16:51
    В Азербайджане за незаконный вылов рыбы наложены штрафы на 15 тыс. манатов

    Центр рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства в январе-феврале текущего года выявил 13 фактов незаконного вылова рыбы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, за два месяца было составлено 15 административных протоколов и наложено штрафов на общую сумму 15 тыс. манатов.

    Ущерб, причиненный природе, оценен в 2 844 маната.

    Нарушения зафиксированы в акватории Каспийского моря в районе Новханы, в Хызы, Хачмазе, Сумгайыте, Самухе, Товузе, а также в Нефтчалинском районе. В ряде случаев незаконный вылов осуществлялся с применением запрещенных орудий, включая электрический ток. Запрещенные снасти изъяты в качестве вещественных доказательств.

    Материалы по фактам нарушений направляются в соответствующие правоохранительные органы, контрольные мероприятия продолжаются.

    Центр рыболовства и аквакультуры незаконный вылов рыбы штрафы
    Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi 2 ayda 15 min manat cərimə yazıb

    Последние новости

    17:22

    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    17:13

    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    ИКТ
    17:12

    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Другие страны
    17:08

    Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    17:07

    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

    В регионе
    17:07
    Фото

    АЖД заявили о необходимости усиления координации по Среднему коридору

    Инфраструктура
    17:06

    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Внешняя политика
    17:02

    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей