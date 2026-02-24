В Азербайджане за незаконный вылов рыбы наложены штрафы на 15 тыс. манатов

Центр рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства в январе-феврале текущего года выявил 13 фактов незаконного вылова рыбы.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, за два месяца было составлено 15 административных протоколов и наложено штрафов на общую сумму 15 тыс. манатов.

Ущерб, причиненный природе, оценен в 2 844 маната.

Нарушения зафиксированы в акватории Каспийского моря в районе Новханы, в Хызы, Хачмазе, Сумгайыте, Самухе, Товузе, а также в Нефтчалинском районе. В ряде случаев незаконный вылов осуществлялся с применением запрещенных орудий, включая электрический ток. Запрещенные снасти изъяты в качестве вещественных доказательств.

Материалы по фактам нарушений направляются в соответствующие правоохранительные органы, контрольные мероприятия продолжаются.