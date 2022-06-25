В Азербайджане впервые проходит фестиваль вишни и черешни

Впервые в Азербайджане проходит фестиваль вишни и черешни, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Исполнительной властью Хачмазского района в партнерстве с Общественным объединением "Ассоциация производителей и эксп

Впервые в Азербайджане проходит фестиваль вишни и черешни, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Исполнительной властью Хачмазского района в партнерстве с Общественным объединением "Ассоциация производителей и экспортеров ягод Азербайджана".

Как сообщает Report, фестиваль организован в парке "Зафар" в городе Хачмаз.

В фестивале принимают участие представители Министерства сельского хозяйства, ответственные лица Исполнительной власти района, ученые, фермеры, сотрудники компаний, функционирующих в аграрной сфере, а также местные и зарубежные гости.

Целью проведения мероприятия является демонстрация видов вишни и черешни, выращенных фермерами, расширение деловых связей между фермерами и предпринимателями.

На фестивале специалисты оказывают консультативные услуги производителям сельскохозяйственной продукции.