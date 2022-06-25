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В Азербайджане впервые проходит фестиваль вишни и черешни

В Азербайджане впервые проходит фестиваль вишни и черешни Впервые в Азербайджане проходит фестиваль вишни и черешни, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Исполнительной властью Хачмазского района в партнерстве с Общественным объединением "Ассоциация производителей и эксп
АПК
25 июня 2022 г. 16:18
В Азербайджане впервые проходит фестиваль вишни и черешни

Впервые в Азербайджане проходит фестиваль вишни и черешни, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Исполнительной властью Хачмазского района в партнерстве с Общественным объединением "Ассоциация производителей и экспортеров ягод Азербайджана".

Как сообщает Report, фестиваль организован в парке "Зафар" в городе Хачмаз.

В фестивале принимают участие представители Министерства сельского хозяйства, ответственные лица Исполнительной власти района, ученые, фермеры, сотрудники компаний, функционирующих в аграрной сфере, а также местные и зарубежные гости.

Целью проведения мероприятия является демонстрация видов вишни и черешни, выращенных фермерами, расширение деловых связей между фермерами и предпринимателями.

На фестивале специалисты оказывают консультативные услуги производителям сельскохозяйственной продукции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə “Albalı və gilas” festivalı keçirilib

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