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В Азербайджане создаются новые агропарки в сфере мясного и молочного животноводства

В Азербайджане создаются новые агропарки в сфере мясного и молочного животноводства В Азербайджане завершается строительство новых агропарков в сфере мясного и молочного животноводства.
АПК
1 февраля 2023 г. 13:54
В Азербайджане создаются новые агропарки в сфере мясного и молочного животноводства

В Азербайджане завершается строительство новых агропарков в сфере мясного и молочного животноводства.

Как сообщает Report, об этом зампредседателя правления Агентства по развитию экономических зон Замир Дибиров сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что 10 агропарков, начавших работу в прошлом году, производят продукцию в сфере мясного и молочного животноводства: "В 2022 году в агропарках было произведено 36,9 тыс. тонн молока и 2,3 тыс. тонн мяса".

З.Дибиров отметил, что государство оказывает агропаркам поддержку в создании необходимой внешней инфраструктуры, получении льготных кредитов и документов о поощрении инвестиций: "Фонд поддержки предпринимательства выдал 195 млн льготных кредитов на создание 25 агропарков. Кроме того, 27 агропарков, имеющих документ о поощрении инвестиций, получили льготы в размере 44,7 млн манатов при импорте техники, технологического оборудования и установок".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni ətlik və südlük istiqamətli aqroparklar yaradılır

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