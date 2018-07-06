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    В Азербайджане создадут Ассоциацию семеноводства

    Министерство сельского хозяйства приступило к работе по решению проблем в области семеноводства© agro.gov.az

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства будет оказывать помощь частным производителям семян в приобретении техники и оборудования.

    Ка сообщает Report со ссылкой на министерство, в этой связи в Азербайджане планируется создать Ассоциацию семеноводства.

    Министерство уже приступило к работе по решению текущих проблем частных семеноводов. В рамках "Проекта усиления конкурентоспособности сельского хозяйства", реализуемого Государственной службой управления сельскохозяйственными проектами и кредитами, планируется ряд мероприятий по развитию сектора семеноводства. 

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