В Азербайджане создадут Ассоциацию семеноводства

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства будет оказывать помощь частным производителям семян в приобретении техники и оборудования.

Ка сообщает Report со ссылкой на министерство, в этой связи в Азербайджане планируется создать Ассоциацию семеноводства.

Министерство уже приступило к работе по решению текущих проблем частных семеноводов. В рамках "Проекта усиления конкурентоспособности сельского хозяйства", реализуемого Государственной службой управления сельскохозяйственными проектами и кредитами, планируется ряд мероприятий по развитию сектора семеноводства.