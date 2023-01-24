В Азербайджане разработан рамочный документ по предотвращению продовольственных потерь

В Азербайджане подготовлен "Рамочный документ по национальной стратегии Азербайджана по предотвращению, сокращению и мониторингу продовольственных потерь и отходов" (стратегия).

В Азербайджане подготовлен "Рамочный документ по национальной стратегии Азербайджана по предотвращению, сокращению и мониторингу продовольственных потерь и отходов".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Лейла Джаббарлы на региональном семинаре в Баку в рамках совместной деятельности представительств Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане и Турции.

По ее словам, документ был составлен в рамках проекта "Сокращение потерь и порчи продовольствия в странах субрегиона": "Стратегия разработана для достижения целей правительства в области устойчивого развития с целью сокращения пищевых отходов на 50% к 2030 году, а также сокращения продовольственных потерь по всей цепочке поставок продуктов питания. В 2023 году планируется утверждение рамочного документа, выполнение программы обучения по предотвращению продовольственных потерь и сокращению отходов".