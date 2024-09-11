В Азербайджане принят новый госстандарт по производству хлопчатобумажных нитей

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, утвердил новый государственный стандарт

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, утвердил новый государственный стандарт в сфере производства хлопчатобумажных нитей.

Об этом сообщили Report в AZSTAND.

Новый государственный стандарт AZS ISO 10290:2024 "Текстильные изделия - Хлопчатобумажные нити - Основы технических требований" принят с целью определения критериев и соответствующих методов тестирования, которые должны применяться при описании одинарных крученых неотбеленных хлопчатобумажных нитей.

Внедрение нового госстандарта позволит привести производство хлопчатобумажных нитей в соответствие с современными требованиями и повысить доверие к местной продукции на международном рынке.

Государственный стандарт был вынесен на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации в текстильной отрасли (AZSTAND/TK 45), и институт утвердил его, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.