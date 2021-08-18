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В Азербайджане повышены закупочные цены на хлопок

В Азербайджане повышены закупочные цены на хлопок Компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка в Азербайджане, накануне сбора урожая приняли решение о повышении закупочной цены на хлопок.
АПК
18 августа 2021 г. 11:05
В Азербайджане повышены закупочные цены на хлопок
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Компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка в Азербайджане, накануне сбора урожая приняли решение о повышении закупочной цены на хлопок.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, по достигнутому между компаниями соглашению, закупочные цены по сортам хлопка повышены на 50 манатов за тонну: так, на урожай 2021 года цена первого сорта повышена с 650 до 700, второго сорта – с 630 до 680, третьего сорта – с 590 до 640, четвертого сорта – с 550 до 600 манатов. Решение принято для стимулирования фермеров к производству продукции.

Отметим, что в Азербайджане развитие хлопководства поддерживается государством. За каждую тонну хлопка фермерам выплачивается субсидия в размере 100 манатов. Кроме того, на каждый гектар хлопкового поля фермеру предоставляется посевная субсидия в размере 260 манатов.

В 2020 году в Азербайджане произведено более 336 тыс. тонн хлопка, средняя урожайность по хлопку составила 33,6 ц/га. Это самая высокий показатель урожайности, зафиксированный в хлопководстве за последние годы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pambığın alış qiyməti artırılıb

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