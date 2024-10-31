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Эльмар Мамедов: 2026 год в мире будет Годом женщин-фермеров

Эльмар Мамедов: 2026 год в мире будет Годом женщин-фермеров 12:39
АПК
31 октября 2024 г. 12:58
Эльмар Мамедов: 2026 год в мире будет Годом женщин-фермеров

В мире 2026 год будет отмечаться, как год женщин, занимающихся фермерством.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления экономического сотрудничества МИД, сопредседатель Группы глобальных инициатив повестки дня COP29 Эльмар Мамедов на 5-м Диалоге по целям устойчивого развития в Баку.

По его словам, Азербайджан присоединился к резолюции по этой глобальной инициативе в качестве соавтора.

"Учитывая позицию Азербайджана в этой области, мы уделяем особое внимание женщинам-фермерам в рамках инициативы "Бакинская гармония", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Məmmədov: "2026-cı il dünyada qadın fermerlərin ili olaraq qeyd ediləcək"

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