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Всемирный банк оценил влияние изменения климата на сельское хозяйство

Всемирный банк оценил влияние изменения климата на сельское хозяйство По расчетам Всемирного банка, изменение климата может снизить производительность в сельском хозяйстве на 10-25%.
АПК
6 ноября 2024 г. 12:48
Всемирный банк оценил влияние изменения климата на сельское хозяйство

По расчетам Всемирного банка, изменение климата может снизить производительность в сельском хозяйстве на 10-25%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов на семинаре на тему "Зеленое климатическое финансирование и политика углеродного ценообразования".

"Всемирный банк прогнозирует, что изменение климата может привести к обнищанию еще 100 млн человек к 2030 году. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3,6 млрд человек проживают в регионах, наиболее уязвимых перед изменениями климата. Ожидается, что с 2030 по 2050 год такие факторы, как нехватка продовольствия, распространение малярии, диарея и тепловой стресс, будут ежегодно приводить к 250 тысячам дополнительных смертей," — сказал Гусейн Гусейнов.

Он также отметил, что к 2030 году изменения климата могут привести к потере работы для 80 млн человек. "Расходы на здравоохранение, связанные с климатическими проблемами, могут вырасти на 1–5 трлн долларов США," — добавил Гусейнов.

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