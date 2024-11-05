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КТЖ: Афганистан готов увеличить прием казахстанского зерна  

КТЖ: Афганистан готов увеличить прием казахстанского зерна   Афганистан готов увеличить прием казахстанского зерна и принять порядка 200 тыс. тонн продукции.
АПК
5 ноября 2024 г. 17:32
КТЖ: Афганистан готов увеличить прием казахстанского зерна  

Афганистан готов увеличить прием казахстанского зерна и принять порядка 200 тыс. тонн продукции.

Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс - службу Нацкомпании "КазаКстан темір жолы" (КТЖ).

В КТЖ состоялись переговоры с грузоотправителями, Бейнеуским элеватором по вопросу транспортировки зерновой продукции в Афганистан. Встреча состоялась с участием представителей АО "Продкорпорация".

"Участники обсудили возможности перевозок зерна в Афганистан через погранпереходы Серхетабат (Туркменистан) – Торгунди (Афганистан). Афганистан готов принять порядка 200 тыс. тонн зерновой продукции. Также проведены переговоры с заместителем
министра транспорта Туркменистана по вопросам увеличения скорости продвижения груженных и порожних вагонов по территории Туркменистана", - говорится в информации.

КТЖ отмечает, что перевозки зерна в октябре 2024 года в Центральную Азию выросли на 43%, до 615 тыс. тонн.

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