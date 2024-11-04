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Белорусская мясопродукция впервые реализована в Азербайджан через товарную биржу

Белорусская мясопродукция впервые реализована в Азербайджан через товарную биржу Первые сделки по экспорту мясных субпродуктов в Азербайджан зарегистрированы на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Общий объем закупки по двум сделкам составил 18 тонн.
АПК
4 ноября 2024 г. 12:38
Белорусская мясопродукция впервые реализована в Азербайджан через товарную биржу

Первые сделки по экспорту мясных субпродуктов в Азербайджан зарегистрированы на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Общий объем закупки по двум сделкам составил 18 тонн.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Продавцом выступило одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Брестской области, а покупателем - азербайджанская торговая организация, специализирующаяся на импорте мяса и мясопродукции для пищевой промышленности.

По информации БУТБ, ранее азербайджанские участники в основном покупали на биржевой площадке пиломатериалы и молочную продукцию, поэтому расширение товарной номенклатуры в сегменте мяса и мясных изделий открывает новые возможности для развития биржевой торговли Беларуси и Азербайджана.

В настоящее время Азербайджан занимает третье место после России и Китая по объему биржевого товарооборота с Беларусью. За 10 месяцев этого года компании из этой страны заключили биржевые сделки более чем на 91 млн долларов, превысив показатель за январь-октябрь прошлого года в 2,5 раза. Причем все это был экспорт белорусских товаров - преимущественно продукции деревообрабатывающей отрасли, на которую пришлось 90% поставок.

"Рост биржевых продаж связан прежде всего с расширением круга постоянных покупателей из Азербайджана. Их стало почти в полтора раза больше. Приходу азербайджанского бизнеса на биржу способствуют прочные торгово-экономические связи между нашими странами, отсутствие языкового барьера и возможность упрощенной аккредитации при использовании механизма адресных сделок", - рассказали в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Белорусская универсальная товарная биржа - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 ноября 2024 года на БУТБ были аккредитованы 132 резидента Азербайджана. Таким образом, с начала года число участников торгов из Азербайджана увеличилось на 41 компанию.

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Версия на азербайджанском языке Belarus ət məhsulları ilk dəfə əmtəə birjası vasitəsilə Azərbaycana satılıb
Версия на английском языке Belarusian meat products sold to Azerbaijan for first time via commodity exchange

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