В Азербайджане потери пресной воды в грунтовых каналах составляют до 60%

В Азербайджане основной причиной потерь пресной воды является сельскохозяйственное производство.

В Азербайджане основной причиной потерь пресной воды является сельскохозяйственное производство.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт по системам управления водными ресурсами и ирригации Шохрат Мамедов на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, на посевных площадях потери воды при паводковом орошении составляют 60-200%, а при капельном - 25-40%.

Он также отметил, что при транспортировке воды от источника до сельхозугодий потери в грунтовых каналах достигают 30-60%, а в бетонных - 3-7%.