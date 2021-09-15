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В Азербайджане ожидается выдача субсидий производителям муки

В Азербайджане ожидается выдача субсидий производителям муки В последнее время цены на пшеницу во всем мире дорожают, что вызывает беспокойство в обществе в связи с возможным ростом стоимости мучной продукции
АПК
15 сентября 2021 г. 19:56
В Азербайджане ожидается выдача субсидий производителям муки

В последнее время цены на пшеницу во всем мире дорожают, что вызывает беспокойство в обществе в связи с возможным ростом стоимости мучной продукции. Вчера некоторые азербайджанские производители подняли цены на хлеб, это только усилило беспокойство.

Ариф Гасанов, директор одной из фабрик, занимающейся производством мучной продукции, сообщил Report, что удорожание муки в Азербайджане не ожидается.

Более того, по его словам, государство планирует выделить субсидии на производство муки, поэтому вероятности роста цен на муку нет.

"Скорее всего, соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. В начале этого года государство уже выделяло субсидии, просто за этот период цены на пшеницу резко выросли. В связи с чем и ожидается увеличение размера субсидий", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что недавно в Министерстве экономики прошла встреча с производителями муки касательно предоставления субсидий: "Где-то десять дней министр Микаил Джаббаров в связи с этим вопросом провел встречу. Мы также на ней присутствовали. За 4-5 дней до этого аналогичную встречу провел вице-премьер Шахин Мустафаев. Все эти встречи были связаны с выдачей субсидий для предотвращения роста цен".

По мнению А.Гасанова, если мука не подорожает, то и стоимость хлеба останется на прежнем уровне.

"Одно дело, когда цены повышают отдельные производители, но массового подорожания хлеба в стране не было", - заключил он.

Отметим, что со вчерашнего дня некоторые производители подняли стоимость хлеба на 0,05-0,1 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes allocating subsidies to flour producers
Версия на азербайджанском языке Un istehsalçılarına subsidiya verilməsi gözlənilir

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