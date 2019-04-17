​В Азербайджане отберут чистокровных лошадей карабахской породы

В Азербайджане создадут комиссию для бонитировки (сравнительной оценки) лошадей карабахской породы.
Об этом сообщил Report начальник отдела организации и идентификации в сфере животноводства министерства сельского хозяйства Асаф Омаров.
По его словам, в комиссию войдут специалисты соответствующих отделов министерства.
Он отметил, что будет проводиться оценка 230 лошадей, содержащихся в Карабахском коневодческом комплексе. Среди них в целях селекции будут отобраны лошади, наиболее соответствующие племенным качествам карабахской породы.
Aynur BayramovaАвтор новости