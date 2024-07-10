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В Азербайджане на 77% зерновых полей завершена уборка урожая

В Азербайджане на 77% зерновых полей завершена уборка урожая В Азербайджане на 77,2% зерновых полей уборка полностью завершена.
АПК
10 июля 2024 г. 14:45
В Азербайджане на 77% зерновых полей завершена уборка урожая

В Азербайджане на 77,2% зерновых полей уборка полностью завершена.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Министерство сельского хозяйства, с полей собрано 2 млн 468 тыс. 767 тонн урожая, средняя урожайность зерна составляет 31,6 цент/га.

В настоящее время уборка урожая проводится в основном на пшеничных полях. По сегодняшний день уборка урожая проведена на 66,1% пшеничных полей по всей стране. С 387 613 га посевных площадей собрано 1 307 992 тонны пшеницы. В настоящее время средняя урожайность пшеницы составляет 33,7 центнера.

Близится к завершению также процесс уборки урожая на полях ячменя. В настоящее время ячмень собирают лишь на высокогорных полях. Средняя урожайность ячменя достигла 29,5 центнеров.

В процессе уборки задействовано 1 607 комбайнов. Из них 556 комбайнов принадлежат ОАО "Агросервис", а 1 051 комбайн – физическим и юридическим лицам. Активные уборочные работы ведутся в Джалилабадском, Физулинском, Исмаиллинском, Шекинском, Товузском, Гусарском районах, общее количество задействованных в этих регионах комбайнов достигло 738 единиц.

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