В Азербайджане импорт чая в 10 раз превысил экспорт

В январе-апреле этого года из Азербайджана было экспортировано 419 тонн чая на сумму 2,658 млн долларов.

Как сообщает Report, по данным Государственного таможенного комитета, объем экспорта в годовом сравнении сократился на 58 тонн (12,1%), стоимость – на 556 тыс. долларов (17,3%).

В то же время за 4 месяца этого года Азербайджан импортировал 4 377 тонн чая стоимостью 16,688 млн долларов. Это соответственно на 242 тонны (5,85%) и 817 тыс. долларов (5,1%) больше, чем в январе-апреле прошлого года.

За отчетный период экспорт чая составил 0,04% всего экспорта, импорт чая - 0,37% всего общего объема импорта Азербайджана. Импорт превысил экспорт в 10,4 раза.