В Азербайджане будут выплачиваться субсидии на отдыхающие от посева поля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 июня 2019 года "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 июня 2019 года "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".

Как передает Report, согласно новому указу, отныне в Азербайджане будут выдаваться субсидии на отдыхающие от посева поля, а также на разведение буйволов.

Кроме того, требование о выдаче посевных субсидий для выращивания страхуемых культур из утвержденного Советом по аграрным субсидиям списка после заключения договора страхования будет действовать до 1 января 2030 года.