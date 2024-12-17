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В Азербайджане будут выплачиваться субсидии на отдыхающие от посева поля

В Азербайджане будут выплачиваться субсидии на отдыхающие от посева поля Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 июня 2019 года "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".
АПК
17 декабря 2024 г. 17:39
В Азербайджане будут выплачиваться субсидии на отдыхающие от посева поля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 июня 2019 года "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".

Как передает Report, согласно новому указу, отныне в Азербайджане будут выдаваться субсидии на отдыхающие от посева поля, а также на разведение буйволов.

Кроме того, требование о выдаче посевных субсидий для выращивания страхуемых культур из утвержденного Советом по аграрным субсидиям списка после заключения договора страхования будет действовать до 1 января 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dincə qoyulmuş torpaq sahələrinə və camış balasına görə subsidiya veriləcək

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