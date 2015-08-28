Во Флориде объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением шторма

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Губернатор штата Флорида Рик Скотт объявил сегодня чрезвычайное положение в регионе в связи с приближением к берегам полуострова тропического шторма "Эрика". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телекомпания CNN.

По данным Национального центра слежения за ураганами, сейчас "Эрика" подходит с востока к берегам Доминиканской республики. Порывы ветра достигают 80 км в час. Согласно прогнозу, к утру понедельника стихийное бедствие достигнет побережья Флориды.