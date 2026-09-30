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    В аграрном секторе Азербайджана предлагают внедрить механизм минимальных цен

    АПК
    • 30 сентября, 2026
    • 12:14
    В аграрном секторе Азербайджана предлагают внедрить механизм минимальных цен

    Аграрная отрасль Азербайджана нуждается во внедрении механизма минимальных цен.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Али Масимли на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.

    Парламентарий отметил, что на данный момент положение дел в отрасли фундуководства Шеки-Загатальского региона вызывает серьезную тревогу среди фермеров: "Стоимость продукции снизилась практически в два раза, а сельскохозяйственные вредители причинили значительный урон хозяйствам. Существуют хозяйства, которые полностью лишены прибыли или получают крайне мизерные доходы. Подобная ситуация отрицательно отражается на материальном положении семей. В связи с этим целесообразно было бы предусмотреть в законодательстве страхование производственных расходов и механизм минимальных цен, гарантирующий минимальный уровень рентабельности".

    Кроме того, депутат заявил, что должен быть принят новый закон "О защите прав потребителей": "Нынешний закон был принят 31 год назад. Его механизм исполнения очень слаб, и мы считаем, что именно из-за этой слабости на практике в ряде случаев допускаются грубые нарушения закона."

    Али Масимли Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Аграрный сектор Азербайджана Потребители товаров и услуг
    Azərbaycanda aqrar sektorda minimum qiymət mexanizminin tətbiqi təklif olunur
    Azerbaijani MP proposes minimum price mechanism for agriculture sector
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