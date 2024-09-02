В 2023 году в Джебраиле предпринимателям впервые был выделен 991 га земли для сельского хозяйства

В 2023 году общая площадь земель, находящихся в собственности или пользовании сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных фермерских хозяйств на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, составляла 49 316 га, что на 7% больше по сравнению

В 2023 году общая площадь земель, находящихся в собственности или пользовании сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных фермерских хозяйств на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, составляла 49 316 га, что на 7% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного комитета статистики.

Из них на долю Карабахского экономического района приходилось 93,4% или 46 066 га территорий, а Восточно-Зангезурского экономического района - 6,6% или 3 250 га.

В прошлом году в Джебраильском районе впервые земельные участки были переданы в собственность или пользование сельскохозяйственных предприятий и хозяйств индивидуальных предпринимателей. Общая площадь выделенных на эти цели земель составила 991 га.