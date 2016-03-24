Угрожавший генконсульству Нидерландов в Стамбуле задержан

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Стамбульская полиция задержала человека, который проинформировал голландских дипломатов о якобы имеющейся угрозе генконсульству Нидерландов в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном заявлении Управления безопасности Стамбула, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В результате работы, связанной с поступлением заявлений об угрозах генконсульству Нидерландов, 23 марта в районе Аксарай был обнаружен подозреваемый, который предупредил об угрозе. В его отношении были начаты следственные процедуры. Было установлено, что угрозы необоснованны и не имеют отношения к терроризму", - сообщила полиция. Отмечается, что задержанный сообщил об угрозе в адрес генконсульства Нидерландов, позвонив в генконсульство Бельгии, а его действия связаны с семейными обстоятельствами.