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Турецкий министр: В этом году мы доставили в Азербайджан 9 млн доз противоящурной вакцины

Турецкий министр: В этом году мы доставили в Азербайджан 9 млн доз противоящурной вакцины "В 2023 году мы экспортировали в Азербайджан 9 миллионов доз вакцины против ящура".
АПК
19 декабря 2023 г. 01:47
Турецкий министр: В этом году мы доставили в Азербайджан 9 млн доз противоящурной вакцины

"В 2023 году мы доставили в Азербайджан 9 миллионов доз вакцины против ящура".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Напомним, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией и Азербайджаном об оказании помощи в области здоровья животных.

Документ в Анкаре 8 августа 2023 года подписали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахмет Гюмен.

Согласно ему, Турция безвозмездно предоставит Азербайджану 250 тысяч доз одновалентной противоящурной вакцины, содержащей антиген SAT-2.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: ”Bu il Azərbaycana 9 milyon doza dabaq peyvəndi ixrac etmişik”

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