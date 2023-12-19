Турецкий министр: В этом году мы доставили в Азербайджан 9 млн доз противоящурной вакцины

"В 2023 году мы экспортировали в Азербайджан 9 миллионов доз вакцины против ящура".

"В 2023 году мы доставили в Азербайджан 9 миллионов доз вакцины против ящура".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Напомним, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией и Азербайджаном об оказании помощи в области здоровья животных.

Документ в Анкаре 8 августа 2023 года подписали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахмет Гюмен.

Согласно ему, Турция безвозмездно предоставит Азербайджану 250 тысяч доз одновалентной противоящурной вакцины, содержащей антиген SAT-2.