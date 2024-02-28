В Минсельхозе Нахчывана обсудили сотрудничество с турецкими инвесторами в развитии коконоводства

Минсельхоз Нахчыванской Автономной Республики (НАР) рассматривает возможность сотрудничества с турецкими инвесторами в вопросе развития коконоводства и шелководства.

Минсельхоз Нахчыванской Автономной Республики (НАР) рассматривает возможность сотрудничества с турецкими инвесторами в вопросе развития коконоводства и шелководства.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе ведомства.

Турецким инвесторам в ходе встречи, состоявшейся в министерстве, рассказали о реформах, проведенных в Автономной Республике в аграрной сфере, также состоялся обмен мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества

В частности стороны обсудили развитие в НАР коконоводства и шелководства. Было отмечено, что развитие данных отраслей является одной из приоритетных целей "Государственной программы социально-экономического развития НАР на 2023-2027 годы".

В министерстве напомнили, что в прошлом году в Автономной Республике было посажено около 40 тысяч саженцев тутового дерева.