О нас

В Минсельхозе Нахчывана обсудили сотрудничество с турецкими инвесторами в развитии коконоводства

В Минсельхозе Нахчывана обсудили сотрудничество с турецкими инвесторами в развитии коконоводства Минсельхоз Нахчыванской Автономной Республики (НАР) рассматривает возможность сотрудничества с турецкими инвесторами в вопросе развития коконоводства и шелководства.
АПК
28 февраля 2024 г. 19:43
В Минсельхозе Нахчывана обсудили сотрудничество с турецкими инвесторами в развитии коконоводства

Минсельхоз Нахчыванской Автономной Республики (НАР) рассматривает возможность сотрудничества с турецкими инвесторами в вопросе развития коконоводства и шелководства.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе ведомства.

Турецким инвесторам в ходе встречи, состоявшейся в министерстве, рассказали о реформах, проведенных в Автономной Республике в аграрной сфере, также состоялся обмен мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества

В частности стороны обсудили развитие в НАР коконоводства и шелководства. Было отмечено, что развитие данных отраслей является одной из приоритетных целей "Государственной программы социально-экономического развития НАР на 2023-2027 годы".

В министерстве напомнили, что в прошлом году в Автономной Республике было посажено около 40 тысяч саженцев тутового дерева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli investorlar Naxçıvanda baramaçılığın inkişafı ilə maraqlanır

Другие новости из категории

Азербайджан возобновил импорт кукурузы из Казахстана
Азербайджан возобновил импорт кукурузы из Казахстана
28 февраля 2024 г. 18:44
Россия планирует перезапустить проект Агроэкспресс транзитом через Азербайджан
Россия планирует перезапустить проект "Агроэкспресс" транзитом через Азербайджан
28 февраля 2024 г. 15:52
Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы
Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы
28 февраля 2024 г. 12:45
Азербайджан возобновил импорт куриного мяса из Испании
Азербайджан возобновил импорт куриного мяса из Испании
28 февраля 2024 г. 12:43
Азербайджан возобновил импорт семян подсолнечника из трех стран
Азербайджан возобновил импорт семян подсолнечника из трех стран
27 февраля 2024 г. 19:57
Азербайджан и Узбекистан обсудили усиление договорно-правовой базы в аграрной сфере
ФотоАзербайджан и Узбекистан обсудили усиление договорно-правовой базы в аграрной сфере
27 февраля 2024 г. 18:37
В Азербайджане выделен льготный кредит на проект развития молочного животноводства
В Азербайджане выделен льготный кредит на проект развития молочного животноводства
27 февраля 2024 г. 16:36
Азербайджан возобновил поставки цветной капусты и брокколи из Нидерландов
Азербайджан возобновил поставки цветной капусты и брокколи из Нидерландов
27 февраля 2024 г. 14:56
Азербайджан начал экспорт гранатов в Узбекистан и Иран
Азербайджан начал экспорт гранатов в Узбекистан и Иран
27 февраля 2024 г. 12:22
Азербайджан начал экспорт картофеля в Саудовскую Аравию
Азербайджан начал экспорт картофеля в Саудовскую Аравию
26 февраля 2024 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi