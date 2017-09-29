Турция ждет отмены запрета на импорт томатов в Россию

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Россия, как ожидается, снимет запрет на импорт турецких томатов через 1-2 дня.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи по итогам переговоров в Анкаре с участием министров и президентов двух стран.

"Ограничения на импорт томатов снимаются. Мы получили подтверждение российского главы государства, но мы подождем первых поставок, чтобы быть точно уверенными", - сказал Зейбекчи.

Ранее в сентябре Россия заявляла, что может возобновить ввоз томатов из Турции в небольших объемах зимой, когда российские производители не в состоянии полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Россия запретила импорт турецких томатов после того, как Турция сбила российский военный самолет вблизи сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года. С тех пор отношения между Москвой и Анкарой в целом нормализовались, но запрет остался в силе.