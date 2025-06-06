Турция увеличила экспорт зерна и бобовых в Азербайджан

Турция увеличила экспорт зерна и бобовых в Азербайджан

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал из Турции зерно, бобовые, масличные культуры и их продукты на сумму $75,579 млн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

Только в мае Турция экспортировала в Азербайджан зерно, бобовые, масличные культуры и их продукты на сумму $15,849 млн, что на 17,1% больше, чем годом ранее.

За 5 месяцев общая стоимость импорта Турцией зерна, бобовых, масличных культур и их продуктов выросла на 4,2% в годовом исчислении до $5,23 млрд, а в мае она увеличилась на 0,1% до $1,06 млрд.