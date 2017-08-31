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    Турция продала Азербайджану мороженого на 5 млн долларов

    Турция за последние 5 лет экспортировала около 90 тыс. тонн мороженого в 68 стран

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Турция за последние 5,5 лет от экспорта в 68 стран и 4 зоны свободной торговли мороженого получила доход в размере 204 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции (TÜIK), за указанный период в Ирак, Косово, Северный Кипр, Албанию, ОАЭ и Азербайджан в целом было экспортировано около 88,4 тыс. тонн мороженого.

    Турция, занимающая 15 позицию среди самых крупнейших экспортеров мороженого в мире, с января 2012 года по июнь 2017 года экспортировала 88 366 тонн мороженого: "Если учесть, что ложка - это примерно 50 г мороженного, то Турция экспортировала около 1,7 млрд ложек мороженого".

    Стоимость экспортированного из Турции в Азербайджан мороженого составила 5 млн долларов.

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