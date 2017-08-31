Турция продала Азербайджану мороженого на 5 млн долларов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Турция за последние 5,5 лет от экспорта в 68 стран и 4 зоны свободной торговли мороженого получила доход в размере 204 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции (TÜIK), за указанный период в Ирак, Косово, Северный Кипр, Албанию, ОАЭ и Азербайджан в целом было экспортировано около 88,4 тыс. тонн мороженого.

Турция, занимающая 15 позицию среди самых крупнейших экспортеров мороженого в мире, с января 2012 года по июнь 2017 года экспортировала 88 366 тонн мороженого: "Если учесть, что ложка - это примерно 50 г мороженного, то Турция экспортировала около 1,7 млрд ложек мороженого".

Стоимость экспортированного из Турции в Азербайджан мороженого составила 5 млн долларов.