Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Турция и Иран договорились развивать религиозный и культурный туризм, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в Тегеране.

Как отмечает Report, Эрдоган находится в Иране с однодневным официальным визитом. Он провел переговоры с Рухани, на которых лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы. Президент Турции также примет участие во втором заседании турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня и проведет отдельную встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

"Туризм - важная сфера экономики для наших стран, и нам нужно расширить взаимодействие в ней. В 2014 году Турцию посетили 40 миллионов туристов, большинство приехало за "морем и солнцем". Мы работаем над тем, чтобы увеличить долю путешественников, приезжающих в Турцию по линии культурного, паломнического и других видов туризма. У Ирана богатая история, культура и много религиозных святынь. Мы можем плотно сотрудничать с Ираном в сфере развития туризма", - сказал Эрдоган.

Он отметил необходимость увеличения числа авиарейсов и городов в Турции и Иране, между которыми осуществляется авиасообщение.